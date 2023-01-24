بعد قرار تعيينه.. محمود فايز يكشف موقفه من التواجد في الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق محمود فايز، محلل الأداء الأسبق لمنتخب مصر الأول في الجهاز الفني للأرجنتيني هيكتور كولر، على قرار تعيينه بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة أسامة نبيه.

وكان مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أعلن في وقت سابق عن إقالة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن تدريب الفارس الأبيض بعد الخسارة من غزل المحلة مساء الثلاثاء بالدوري المصري.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، قال فايز: "تلقيت اتصالات خلال الأيام الماضية للعمل في الجهاز الفني لنادي الزمالك كمدرب عام وليس كمحلل أداء."

وأضاف محلل الأداء: "الزمالك ناد كبير العمل به شرف لأي شخص، لكنني حاليًا مرتبط بتجديد الرخصة التدريبية الخاصة بي، الأمر الذي دفعني للاعتذار عن الكثير من العروض التي وصلت لي بالفترة الماضية."

وتابع محمود فايز: "هناك عروض أيضًا تأتي للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، والجميع يعلم أننا نعمل سويًا."

وفي السياق ذاته، كشف موقع "بطولات" عن موقف محمود فايز من التواجد في الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك.

وقال المصدر إن محمود فايز "تلقى مكالمة من أسامة نبيه بترشيحه لجهاز الزمالك الجديد كمدرب مساعد".

وأضاف المصدر أن فايز رد عليه "بأنه لديه عروضًا خارجية ومؤجل حسمها بسبب تجديد رخصة التدريب الخاص به (وانتهت المكالمة)".

وتابع: "فايز فوجئ بتواجده في جهاز الزمالك الجديد وفي وظيفة محلل أداء لذلك فضل الاعتذار".

وأشار المصدر إلى أن فايز يمتلك رخصة Caf Pro بمعنى أن في المباريات الإفريقية، هو الذي يقف على الخط وليس أسامة نبيه الذي لم يحصل على هذه الرخصة.

يشار إلى أن الزمالك خسر أمام غزل المحلة بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد المحلة مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 15 من عمر مباريات الدوري المصري الممتاز.

وعقب المباراة، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة فيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية.

وأكد مجلس إدارة الزمالك في بيان له، استمرار أمير مرتضي مشرفًا على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤوليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي، واستمرار إسماعيل يوسف مديرًا للكرة بالفريق الأول.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، تعيين أسامة نبيه مديرًا فنيا للفريق الأول، وتعيين كل من:

حسين ياسر ومحمد صبري مدربين مساعدين.

محمود فايز محلل أداء.

استمرار أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

وأشار مجلس إدارة الزمالك إلى أن هذا الجهاز مستمر لنهاية الموسم.