بفارق 11 نقطة عن الزمالك.. الأهلي يفوز على البنك ويحلق منفردًا في الصدارة قبل المونديال

الشارقة - اميمة ياسر -

فاز فريق النادي الأهلي على نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات الأسبوع الـ 15 من عمر مسابقة الدوري.

ودخل الأهلي مباراة البنك وهو يتصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 34 نقطة من 14 مباراة، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الـ 16 وفي جعبته 12 نقطة.

أحرز هدف المباراة الوحيد للأهلي اللاعب محمد شريف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 31 من الشوط الأول.

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وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 37 متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 6 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 31، فيما تجمد رصيد البنك الاهلي عند النقطة 12 محتلا المركز الـ 16.

وبدا الأهلي مواجهة البنك الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع : خالد عبد الفتاح - محمود متولي - رامي ربيعة - أحمد نبيل "كوكا"

الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - مروان عطية

الهجوم : أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - محمد شريف

فيما دخل البنك الأهلي مباراة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود الجزار - إسحاق يعقوبو - أسامة ابراهيم - عاصم صلاح

خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - محمد هلال - محمود قاعود

خط الهجوم: ناصر منسي - أسامة فيصل.