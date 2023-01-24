شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم فيريرا مع الزمالك بعد رحيله عن القلعة البيضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل مجلس إدارة نادى الزمالك الستار على مسيرة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا مع الفريق الأبيض، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وتعيين أسامة نبيه بديلاً له، حتى نهاية الموسم لتصحيح مسار الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقاد البرتغالى فيريرا الزمالك فى 79 مباراة حقق الفوز فى 52 لقاء والتعادل فى 15 مواجهة وخسر 12 لقاء، كما حقق لقب الدورى المصرى مرتين وكأس مصر مرتين رفقة الفارس الأبيض.

وأعلن رئيس الزمالك قرار المجلس المؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير، وتوجيه الشكر لـ فيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بما فيهم مدرب اللياقة البدنية.

كما قررت إدارة الزمالك استمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة، بالإضافة إلى مسؤليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي، وكذلك استمرار إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول.

كما تم الاستقرار على تعيين أسامة نبيه مديراً فنيا للفريق الأول، وتعيين كل من: حسين ياسر ومحمد صبري مدربين مساعدين، واستمرار أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، والتعاقد مع مدرب أحمال أجنبى لنهاية الموسم.