شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: إدارة تحكيمية جيدة فى لقاء الأهلى والبنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى * البنك الاهلي

المسابقة: الجولة الخامسة عشر

النتيجة: هدف مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: أحمد الغندور

مساعد أول: سمير جمال

مساعد ثان: احمد توفيق

حكم رابع: صبحى العمراوى

حكام الـ VAR: محمد الصباحى وهانى خيرى

فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة تحكيميا تمكن الغندور مع طاقم التحكيم بالمرور بنجاح بدون أى أخطاء مؤثرة وكانت أبرز حالة فى المباراة كالتالى:

فى الدقيقة 89 سقط لاعب البنك الأهلي داخل منطقة جزاء الأهلى ونجح مدافع الأهلي فى لعب الكرة من أمامه دون ارتكاب أى مخالفة، الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب والقرار صحيح.

اللياقة البدنية: لياقة بدنية متميزة وتحركات واعية وتوقع وقراءة لطرق لعب الفريقان بشكل صحيح باستثناء الدقيقة 34 عندما اصطدم لاعب الأهلي بالحكم من الخلف.

الحكام المساعدون: تعاون جيد من الحكام المساعدين طبقا للقانون ومساعدة فى احتساب المخالفات القريبة ونجحوا فى اختبارات التسلل بشكل جيد.

الـVAR: لم يتدخل ولا توجد حالات تستدعى التدخل.