شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. البنك يهاجم الأهلي باحثا عن إدراك التعادل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المقامة حالياً باستاد القاهرة الدولي، والنتيجة ما زالت تقدم الأهلي بهدف نظيف سجله محمد شريف.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي، فيما اعتمد البنك على الهجمات المرتدة وحاول الأحمر تسجيل هدف مُبكر عن طريق انطلاقات أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

أول فرصة مؤكدة ضائعة في المباراة كانت في الدقيقة 17 عن طريق ناصر منسي الذي تلقى تمريرة في منطقة جزاء الأهلي ولعبها بيسراه مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

ضغط البنك بأكثر من طريقة وكان الأكثر خطورة، فيما اختفى الخط الهجومي للأهلي تقريباً خاصة في ظل غياب اللعب الجماعي، ومن هجمة مرتدة للأهلي عن طريق أحمد عبد القادر ينجح الأحمر في تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد شريف في الدقيقة 32.

وبدأ الهدف حينما مرر عبد القادر كرة جيدة إلى مروان عطية الذي راوغ دفاع البنك، وسدد كرة قوية ارتدت من محمد أبوجبل لتجد محمد شريف الذي أودعها في شباك البنك.

بعد الهدف نشط أداء البنك وحاول إدراك التعادل ،كما هدد الأهلي مرمى أبوجبل أكثر من مرة عن طريق احمد عبد القادر وكوكا لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، محمود متولي، رامي ربيعة، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، محمد شريف، مروان عطية، آليو ديانج، طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

ويجلس على دكة الأهلي في المباراة كل من: علي لطفي ومحمود كهربا وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد الضاوي ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وبيرسي تاو ومحمد فخري.

وبذلك يشارك مروان عطية لأول مرة أساسياً مع الأهلي منذ انتقاله له في يناير الجاري، فيما يشارك خالد عبد الفتاح المُنضم في يناير الجاري أيضا أساسياً للمباراة الثانية، بعدما بدأ مباراة الزمالك السبت الماضي بالدوري التى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.

فيما يضم تشكيل البنك ، كلاً من: محمد أبو جبل - محمود الجزار - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح - محمد فتحي - محمود سيد - محمد هلال - محمود قاعود - ناصر منسي وأسامة فيصل. وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: أحمد صبحي - أحمد العش - محمد لعبة - أحمد سعيد - كريم بامبو - محمد بسيوني - موسى دياوارا - أحمد ياسر - فراس بن عايفية.