شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ رجال الداخلية بذكرى عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، بتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة تهنئة جاء نصها كالتالي: "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية، ولكافة رجالها البواسل والعيون الساهرة، حفاظا على أمن واستقرار الوطن والحارس الأمين للجبهة الداخلية لمصرنا الغالية".

في سياق مغاير، تقدم الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، باستقالته من منصبه مساء اليوم الثلاثاء. ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا طارئًا غدًا الأربعاء، للبت في أمر استقالة كلاتنبرج.

كما يؤكد مجلس الإدارة ثقته في لجنة الحكام، والتي ستستمر في عملها بشكل طبيعي، بقيادة محمد فاروق نائب رئيس اللجنة. واستقر مسئولو اتحاد الكرة على اختيار محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام قائما بأعمال رئيس اللجنة.