شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فايز يعتذر عن التواجد فى الجهاز الفنى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فايز، المدرب السابق للمنتخب الوطنى، أنه اعتذر عن قبول مهمة محلل الأداء في جهاز أسامة نبيه المدير الفني الجديد للزمالك.

وقال فايز خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إنه تم التواصل معه من أجل قبول مهمة محلل الأداء في الزمالك وشرف له العمل في النادى الأبيض ولكنه اعتذر"، موضحا أنه حاصل على الرخصة التدريبية PRO.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك قرر تعيين أسامة نبيه مديرًا فنيًا للفريق الكروى الأول، بعدما استقر المجلس على إقالة البرتغالى جوسفالدو فيريرا عقب الخسارة من غزل المحلة بنتيجة 2 / 1.

ويضم الجهاز الفنى الجديد للزمالك كلاً من..

أسامة نبيه مديرا فنيا.

أمير مرتضى منصور مشرفًا على الكرة.

حسين ياسر ومحمد صبري مدربين مساعدين.

محمود فايز محللا للأداء.

أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

والتعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

وحقق فريق غزل المحلة فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المحلة للنقطة 23 فى المركز السابع، بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 17.

وارتفع رصيد الزمالك لـ 27 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.