شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحافظ على المركز الثالث في الدوري بهدفين في مرمى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزا هاما على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدورى، أحرز هدفي بيراميدز رمضان صبحي في الدقيقة 16 ومصطفى فتحي في الدقيقة 56 ، بينما أحرز هدف سموحة الوحيد أسامة فيصل في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 30 يحتل بها المركز الثالث في جدول الدوري، بينما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 16 في المركز الـ 11 بالدورى.

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 / 1، بينما جاء الشوط الثاني حماسيا، حيث نشط لاعبو الفريقين وكان فريق بيراميدز الأفضل ، فيما اعتمد فريق سموحة علي الهجمات المرتدة والتي نجح من خلال إحداها حسام حسن مهاجم الفريق في الحصول على ركلة حرة تسببت في طرد أسامة جلال مدافع بيراميدز في الدقيقة 84 من عمر المباراة، ولكن حسم لاعبو بيراميدز المباراة بالخبرة ليحافظ الفريق السماوي على مركزه في جدول الدوري في المركز الثالث.