شكرا لقرائتكم خبر عن إيدى ماييه خارج ترشيحات اتحاد الكرة لرئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن إيدي ماييه، حكم سيشل، خارج ترشيحات اتحاد الكرة لرئاسة لجنة الحكام خلفا لمارك كلاتنبرج الذى تقدم باستقالته لمجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم.

وتقدم الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، باستقالته من منصبه مساء اليوم الثلاثاء. ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا طارئًا غدًا الأربعاء، للبت في أمر استقالة كلاتنبرج.

كما يؤكد مجلس الإدارة ثقته في لجنة الحكام، والتي ستستمر في عملها بشكل طبيعي، بقيادة محمد فاروق نائب رئيس اللجنة. واستقر مسئولو اتحاد الكرة على اختيار محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام قائما بأعمال رئيس اللجنة.

ومن المقرر أن يتولى فاروق تعيينات الحكام فى الفترة المقبلة بشكل مؤقت، ويباشر جميع مهام كلاتنبرج حتى تتضح الصورة ويكشف سبب غيابه عن القيام بمهام عمله في الأيام الأخيرة.