شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على البنك بهدف شريف ويعزز صدارته للدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي انتصاراته المحلية ونجح فى تعزيز رصيده ببطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً على البنك بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي.

سجل محمد شريف هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 32 وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 37 نقطة ويتربع على قمة الدوري، فيما يتجمد رصيد البنك عند النقطة 12 ويحتل المركز السادس عشر.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي، فيما اعتمد البنك على الهجمات المرتدة وحاول الأحمر تسجيل هدف مُبكر عن طريق انطلاقات أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

أول فرصة مؤكدة ضائعة في المباراة كانت في الدقيقة 17 عن طريق ناصر منسي الذي تلقى تمريرة في منطقة جزاء الأهلي ولعبها بيسراه مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

ضغط البنك بأكثر من طريقة وكان الأكثر خطورة، فيما اختفى الخط الهجومي للأهلي تقريباً خاصة في ظل غياب اللعب الجماعي، ومن هجمة مرتدة للأهلي عن طريق أحمد عبد القادر ينجح الأحمر في تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد شريف في الدقيقة 32.

وبدأ الهدف حينما مرر عبد القادر كرة جيدة إلى مروان عطية الذي راوغ دفاع البنك، وسدد كرة قوية ارتدت من محمد أبوجبل لتجد محمد شريف الذي أودعها في شباك البنك.

بعد الهدف نشط أداء البنك وحاول إدراك التعادل، كما هدد الأهلي مرمى أبوجبل أكثر من مرة عن طريق احمد عبد القادر وكوكا لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، محمود متولي، رامي ربيعة، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، محمد شريف، مروان عطية، آليو ديانج، طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

وشارك مروان عطية لأول مرة أساسياً مع الأهلي منذ انتقاله له في يناير الجاري، فيما شارك خالد عبد الفتاح المُنضم في يناير الجاري أيضا أساسياً للمباراة الثانية، بعدما بدأ مباراة الزمالك السبت الماضي بالدوري التى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.