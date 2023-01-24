وفاة لاعب جزائري إثر سقوط مفاجئ على أرض الملعب

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت الكرة الجزائرية، الثلاثاء، مأساة جديدة، بعد موت مفاجئ تعرض له أحد لاعبي فريق اتحاد أميزور، الذي واجه نادي وداد الرويبة، ضمن منافسات الدوري الجزائري للدرجة الخامسة لكرة القدم.



وسقط اللاعب ين إيدير بشكل مفاجئ في الدقيقة الـ86 من هذه المباراة التي جمعت الفريقين بملعب بورعدة ببلدية الرغاية التابعة للعاصمة الجزائر، ودون احتكاك مع لاعب آخر، وهو ما خلف ذعراً لكل الحاضرين في الملعب، ودفع المسعفين للتدخل بسرعة لأجل إنقاذه.



ولفظ اللاعب الراحل بن إيدير أنفاسه الأخيرة في أحد المستشفيات التابعة لمدينة الرغاية، وفي انتظار الحصول على نتائج التشريح والتقرير الطبي التي قد تسمح بمعرفة أسباب الوفاة، التي تركت حزناً لدى زملائه والعائلة الرياضية في الجزائر، حسب ما أظهرته مواقع التواصل الاجتماعي.



وأعادت هذه الحادثة لأذهان الجزائريين ذكريات الموت المفاجئ للاعبي كرة القدم في الملاعب المحلية، على غرار ما حدث العام الماضي مع لاعب مولودية سعيدة، سفيان لوكار، الذي توفي خلال لقاء فريقه أمام جمعية وهران، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

(العربي الجديد)

