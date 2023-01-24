رسميًا.. مرتضى منصور يعلن رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، توجيه الشكر للبرتغالي جيسفالدو فيريرا، وتعيين أسامة نبيه مديراً فنياً خلفاً له.

وجاء قرار إقالة فيريرا بعد خسارة الزمالك أمام فريق غزل المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك إعلان قراره المؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير.

وجاءت قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:

1- توجيه الشكر لفيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بما فيهم مدرب اللياقة البدنية.

2- استمرار أمير مرتضي مشرفاً على فريق الكرة بالإضافة إلى مسئوليته السابقة مسؤولاً عن قطاع كرة القدم في النادي.

3- استمرار الكابتن إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول.

4- تعيين الكابتن أسامة نبيه مديرا فنياً للفريق الأول.

وتعيين كلاً من: حسين ياسر ومحمد صبري مدربين مساعدين، وتعيين الكابتن محمود فايز محلل أداء، استمرار الكابتن أيمن طاهر مدرباً لحراس المرمى، التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

وأكد مرتضى منصور أن هذا الجهاز سيستمر حتى نهاية الموسم.

وأتم مرتضى في بيانه، أن المطلوب في الفترة الحالية هو استمرار الدعم الجماهيري للفريق.