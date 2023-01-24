شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يقود تدريب الزمالك غدا استعدادا لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود أسامة نبيه، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تدريب الفريق الجماعى غدًا الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعدما تولى المهمة خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا.

ويقود نبيه التدريب الجماعى غدًا الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فيوتشر يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدورى.

أسامة نبيه مديرا فنيا.

أمير مرتضى منصور مشرفًا على الكرة.

حسين ياسر ومحمد صبري مدربين مساعدين.

محمود فايز محللا للأداء.

أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

والتعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

وقرر مجلس إدارة الزمالك إقالة فيريرا من منصبه بعد الخسارة من غز المحلة بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المحلة للنقطة 23 فى المركز السابع، بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 17.

وارتفع رصيد الزمالك لـ 27 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.