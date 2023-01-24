شكرا لقرائتكم خبر عن استاد الإسكندرية يغلق أبوابه بعد مواجهة سموحة وبيراميدز استعدادا لبطولة أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر الجمال، مدير استاد الإسكندرية، أن مواجهة سموحة وبيراميدز هي الأخيرة التي ستقام على استاد الإسكندرية لتجهيزه لاستضافة بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وقال تامر الجمال مدير الاستاد في تصريحات خاصة: "إن الاستاد سيغلق أبوابه بعد مباراة سموحة وبيراميدز من أجل أعمال الصيانة للملعب لتجهيزه لبطولة أفريقيا للشباب، سيتم رفع ارض الملعب بالكامل وصيانه المدرجات".

وتابع مدير استاد الإسكندرية: "أول مباراة هنا يوم 19 فبراير المقبل، واستاد الإسكندرية يستضيف 6 مباريات في المجموعة الثالثة التي تضم تونس وبنين وزامبيا وجامبيا".