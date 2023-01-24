شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز الفنى الجديد للزمالك بقيادة أسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين أسامة نبيه مديرًا فنيًا للفريق الكروى الأول، بعدما استقر المجلس على إقالة البرتغالى جوسفالدو فيريرا عقب الخسارة من غزل المحلة بنتيجة 2 / 1.

أسامة نبيه مديرا فنيا.

أمير مرتضى منصور مشرفًا على الكرة.

حسين ياسر ومحمد صبري مدربين مساعدين.

محمود فايز محللا للأداء.

أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

والتعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

وحقق فريق غزل المحلة فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المحلة للنقطة 23 فى المركز السابع، بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 17.

وارتفع رصيد الزمالك لـ 27 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.