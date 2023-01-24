شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوجه الشكر لـ فيريرا.. وأسامة نبيه مديرًا فنيًا للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، توجيه الشكر للبرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الكروى الأول، وتعيين أسامة نبيه بديلاً له.وأعلن رئيس الزمالك قرار المجلس المؤجل منذ يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير:

توجية الشكر لمستر فيريرا وجهازة المعاون من الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية .

استمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة بالإضافة إلى مسئوليته السابقة مسئولاً عن قطاع كرة القدم في النادي،

استمرار الكابتن إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول.

تعيين الكابتن أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول.

تعيين كل من:

حسين ياسر ومحمد صبري مدربين مساعدين

تعيين الكابتن محمود فايز محلل أداء

استمرار الكابتن أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى

التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

وهذا الجهاز مستمر لنهاية الموسم..

والمطلوب استمرار الدعم الجماهيري.



