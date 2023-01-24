الامارات | الدوري المصري يزداد احمراراً.. هذه أسباب سقوط الزمالك في المحلة!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى الزمالك، حامل اللقب، ضربة جديدة بخسارته أمام مضيفه غزل المحلة 1-2، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 15 من الدوري المصري لكرة القدم.

تقدم المحلة بهدفي النيجيري غبريال اوريك (4) واحمد النادري (19)، وقلّص الزمالك الفارق عبر أحمد سيد «زيزو» ( 62 من ركلة جزاء) في مواجهة تعطل فيها العمل بتقنية الفيديو «الفار».

ووقفت خمسة أسباب وراء الهزيمة أولها الحالة المعنوية السيئة بعد السقوط بثلاثية نظيفة أمام الغريم التقليدي الأهلي في الجولة الماضية للدوري، التي لم يقدم فيها الزمالك المستوى المرتقب مما أثقل كاهل لاعبيه وزاد من غضب جمهوره تجاه إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور الذي كان قد دخل في مهاترات مع بعض لاعبي الفريق وصلت حد اتهام بعضهم بتعاطي مواد مخدرة.

والسبب الثاني للخسارة من المحلة يتمثل في غياب الثقة عن لاعبي الزمالك ودخولهم المباراة تائهين كما لو أنهم فريق صغير لا يقو على التعامل مع المباريات خارج أرضه وتفككت صفوفه وغلبت الأنانية على بعض لاعبيه.

وثالث الأسباب، يعود إلى فقدان البرتغالي فيريرا "البروفيسور" تأثيره وسحره على الفريق وحتى أن تبديلاته لم تصنع الفارق في عدد من المباريات فضلاً عن فلسفته الزائدة عن الحد في اختياراته للتشكيلة الأساسية.

وتجسد السبب الرابع في ملعب المحلة، الصعب على الضيوف، سواء كان على الزمالك أو القطب الآخر الأهلي، وشكل جمهور المحلة ضغطاً على لاعبي الزمالك ولعب دوراً في تشجيع لاعبي فريقه.

والسبب الخامس يتمثل في غياب النزعة الهجومية للزمالك والافتقاد للمهاجم الصريح الحاسم وعدم وجود علامة فارقة على دكة البدلاء بإمكانها تغيير واقع المباريات من داخل الصندق.

يذكر أن رصيد الزمالك تجمد عند 26 نقطة متأخر بفارق 8 نقاط عن الأهلي الذي يمتلك فرصة ذهبية لزيادة الفارق إلى 11 نقطة حال فوزه على البنك الأهلي في الجولة نفسها.