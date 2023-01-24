الزمالك يواصل نزيف النقاط ويخسر من المحلة بثنائية

الشارقة - اميمة ياسر - حقق غزل المحلة فوزًا غاليًا على الزمالك، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء، الثلاثاء، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وفى الدقيقة 7 مرر أحمد النادري كرة متقنة لـ أوروك الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء من فوق محمد عواد حارس المرمى لتسكن الشباك.

وفى الدقيقة 19 سجل أحمد النادرى الهدف الثانى للمحلة، بعد تمريرة سحرية من أحمد الشيخ، بعدما مر بالكرة من بين قدمى أشرف روقا.

فى الدقيقة 62 سجل أحمد زيزو هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء حصل عليها سيف الدين الجزيرى، ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2 / 1.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المحلة للنقطة 23 فى المركز السابع، وتوقف رصيد الزمالك عند 27 نقطة.

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