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التعادل 1 / 1 يحسم نتيجة الشوط الأول بين سموحة وبيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة سموحة وبيراميدز التي انطلقت في السابعة من مساء اليوم على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 15 من مسابقة الدوري الممتاز، بالتعادل الإيجابي 1 / 1. تقدم رمضان صبحي لبيراميدز بهدف في الدقيقة 16، وتعادل حسين فيصل لسموحه في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

 

 

وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

 

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي.

 

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - ابراهيم عادل - وليد الكارتي - مصطفى فتحي.

 

خط الهجوم: فخري لاكاي.

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي - عبد الله مجدي - هشام محمد - محمد صادق - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

 

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح. 

الدفاع: ممدوح عبد ربه، أحمد جمال، أحمد عبد العزيز، أحمد عبد الرسول.

الوسط: محمد عصام، طارق علاء، دوكوا دودو، أحمد شوشة.

الهجوم: حسام حسن، محمد سعيد مكرونة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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