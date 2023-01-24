شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 1 / 1 يحسم نتيجة الشوط الأول بين سموحة وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة سموحة وبيراميدز التي انطلقت في السابعة من مساء اليوم على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 15 من مسابقة الدوري الممتاز، بالتعادل الإيجابي 1 / 1. تقدم رمضان صبحي لبيراميدز بهدف في الدقيقة 16، وتعادل حسين فيصل لسموحه في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - ابراهيم عادل - وليد الكارتي - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي - عبد الله مجدي - هشام محمد - محمد صادق - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: ممدوح عبد ربه، أحمد جمال، أحمد عبد العزيز، أحمد عبد الرسول.

الوسط: محمد عصام، طارق علاء، دوكوا دودو، أحمد شوشة.

الهجوم: حسام حسن، محمد سعيد مكرونة.