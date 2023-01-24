شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي وإبراهيم عادل يقودان تشكيلة بيراميدز أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة سموحة، ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في السابعة من مساء اليوم على ملعب استاد الاسكندرية، ضمن مباريات الجولة 15من مسابقة الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - ابراهيم عادل - وليد الكارتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي - عبد الله مجدي - هشام محمد - محمد صادق - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.