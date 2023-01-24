شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض المران الثانى بمعسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى منتخب مصر للشباب مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، مرانه الثاني اليوم بمعسكره المغلق المقام حاليا بالإسماعيلية ضمن خطة الإعداد لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التي تقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

بدأ المران بفقرة تدريبات بدنية لجميع اللاعبين، ثم تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي يسعى الجهاز الفني لتخفيظها للاعبين تلاها تقسيمة بطول الملعب، واختتم المران بتدريبات خاصة على الكرات العرضية أشرف عليها الكابتن كرم مرسي المدرب العام، والكابتن حمدي حمدان مدرب المنتخب.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، شادي الجيلاني محلل أداء ، هاجد هاني رئيس الجهاز الطبي، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل، إسلام جمال معد بدني، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، واللواء عبد الجليل إمام المدير الإداري للمنتخب، وأحمد ايهاب إداري، علاء سعيد مسئول المهمات.