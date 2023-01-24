شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شبانة فى الإحماء ودخول عبد ربه بدلا منه بدفاع سموحة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمود شبانة، مدافع فريق سموحة، للإصابة أثناء عملية الإحماء ليغادر تشكيل الفريق السكندرى أمام فريق بيراميدز على استاد الإسكندرية فى إطار ختام الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وأشرك طارق العشرى اللاعب ممدوح عبد ربه بدلا من شبانة في التشكيل، كما استدعى اللاعب إبراهيم سامي ليدخل ضمن البدلاء بعد خروج شبانة خارج القائمة.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: ممدوح عبد ربه، أحمد جمال، أحمد عبد العزيز، أحمد عبد الرسول.

الوسط: محمد عصام، طارق علاء، دوكوا دودو، أحمد شوشة.

الهجوم: حسام حسن، محمد سعيد مكرونة.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 8 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلهما، سجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكه 10 أهداف.