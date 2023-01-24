شكرا لقرائتكم خبر عن نزول عبد الشافى وعمرو السيسى بدلاً من روقا وعمر جابر خلال مباراة الزمالك والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بـ محمد عبد الشافى بديلاً لعمر جابر وعمرو السيسي مكان محمد أشرف "روقا" في الدقيقة 59 من عمر المباراة التي تجمع الزمالك مع المحلة حاليا على ستاد المحلة، ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عمر جابر،خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي ،خط الهجوم: سيف الجزيري.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالى: حراسة المرمى .. أحمد ميهوب ،خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، محمود علاء ، محمد جابر،خط الوسط .. أحمد النادرى ، حميد ماو ، أحمد الشيخ ، محمد " بازوكا ،الهجوم .. جابريل أوروك ، كريم مصطفى .

ويخوض الزمالك المباراة فى المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة من 14 مباراة خاضها الفريق الأبيض بالدورى فاز في 7 وتعادل 5 وخسر 2 ، أحرز لاعبوه 22 هدفا ومنى مرماه بـ10 أهداف.

وفى المقابل يدخل غزل المحلة المباراة فى المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 14 مباراة، فاز في 6 وتعادل 4 وخسر 4 ، أحرز لاعبوه 13 هدفا ومنى مرماه بـ16 هدفا.