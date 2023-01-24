شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية "الشامى" لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدي باز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، أن محمد الشامي جناح ومهاجم الفريق تعرض لكدمة في الركبة وجزع في أربطة الركبة.
وأضاف: "اللاعب أدى تدريبا استشفائيا اليوم مع زملائه وسينتظم غدًا في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الداخلية".
ويستضيف الدراويش فريق الداخلية يوم الجمعة المقبل على ملعبه بالإسماعيلية في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.
يغيب أحمد مدبولي جناح وصانع ألعاب الفريق عن مواجهة الداخلية المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية لحساب الجولة السادسة عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.
ويأتى غياب اللاعب بسبب تراكم البطاقات الملونة بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة أسوان. وكان مدبولي قد حصل على بطاقتين صفراوتين بمواجهة الزمالك وطلائع الجيش بالمسابقة.
وتعادل الإسماعيلي مع أسوان سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المحلي. المباراة شهدت تألق محمد فوزي حارس مرمى الدراويش للمباراة الثانية على التوالي بعد تصديه لركلة جزاء.