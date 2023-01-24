شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية "الشامى" لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدي باز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، أن محمد الشامي جناح ومهاجم الفريق تعرض لكدمة في الركبة وجزع في أربطة الركبة.

وأضاف: "اللاعب أدى تدريبا استشفائيا اليوم مع زملائه وسينتظم غدًا في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الداخلية".

ويستضيف الدراويش فريق الداخلية يوم الجمعة المقبل على ملعبه بالإسماعيلية في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.