شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يقلص الفارق للزمالك أمام المحلة من ركلة جزاء فى الدقيقة 62 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلص أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك الفارق للأبيض أمام المحلة من ركلة جزاء في الدقيقة 62 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد المحلة، ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز ، لتصبح النتيجة 2 / 1 لزعيم الفلاحين.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عمر جابر،خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي ،خط الهجوم: سيف الجزيري.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالى: حراسة المرمى .. أحمد ميهوب ، خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، محمود علاء ، محمد جابر،خط الوسط .. أحمد النادرى ، حميد ماو ، أحمد الشيخ ، محمد " بازوكا ،الهجوم .. جابريل أوروك ، كريم مصطفى .

ويخوض الزمالك المباراة فى المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة من 14 مباراة خاضها الفريق الأبيض بالدورى فاز في 7 وتعادل 5 وخسر 2 ، أحرز لاعبوه 22 هدفا ومنى مرماه بـ10 أهداف.

وفى المقابل يدخل غزل المحلة المباراة فى المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 14 مباراة، فاز في 6 وتعادل 4 وخسر 4 ، أحرز لاعبوه 13 هدفا ومنى مرماه بـ16 هدفا.