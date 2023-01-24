شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهزم الزمالك 2 / 1 فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المحلة للنقطة 23 فى المركز السابع، بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 17.

وارتفع رصيد الزمالك لـ 27 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

أحداث الشوط الأول

مع بداية المباراة ضغط الزمالك وهدد مرمى المحلة بكرتين، وفى الدقيقة 7 مرر أحمد النادري كرة متقنة لـ أوروك الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء من فوق محمد عواد حارس المرمى لتسكن الشباك.

وفى الدقيقة 15 أنقذ محمد عواد مرماه من فرصة هدف ثانى محقق لغزل المحلة كاد أن يسجله أحمد الشيخ، بعدما انفرد به.

وفى الدقيقة 19 سجل أحمد النادرى الهدف الثانى لأرجنتين مصر، بعد تمريرة سحرية من أحمد الشيخ، بعدما مر بالكرة من بين قدمى أشرف روقا.

فى الدقيقة 31 حصل الزمالك على ضربة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء المحلة، نفذها أحمد زيزو بتمريرة لإمام عاشور، الذى سددها على المرمى وتصدى لها الحارس أحمد ميهوب ببراعة.

فى الدقيقة 35 أجرى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك أول التعديلات بخروج مصطفى الزنارى ودخول نبيل عماد دونجا.

وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول سجل مصطفى شلبى هدف للزمالك إلا إنه لم يحتسب بسبب تسلل اللاعب، كما أهدر سيف الجزيرى فرصة هدف محقق فى نهاية الشوط.

وفى الدقيقة 86 سدد سامسون أكينولا كرة قوية مرت بجوار قائم مرمى المحلة.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى كثف الزمالك الضغط على دفاع غزل المحلة فى محاولات لتقليص الفارق، وفى الدقيقة 59 خرج عمر جابر ومحمد أشرف روقا، ودخل الثنائى عمرو السيسى ومحمد عبد الشافى.

فى الدقيقة 62 سجل أحمد زيزو هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء حصل عليها سيف الدين الجزيرى، ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2 / 1.

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وفى الدقيقة 65 أجرى عبد الباقى جمال المدير الفنى للمحلة تبديلان بخروج محمود علاء محمد جابر ودخل أحمد رضا وإبراهيما كونيه.

وفى الدقيقة 68 أهدر سيف الجزيرى فرصة هدف التعادل للزمالك، وفى الدقيقة 72 شن الزمالك هجمة خطرة سدد شلبى كرة قوية تصدى لها الحارس، ثم قام إمام عاشور بتسديد كرة قوية تحولت لضربة ركنية.

وأجرى المحلة تبديل أخر، بخروج كريم مصطفى، ونزول عبده يحيى، وفى الدقيقة 76 أهدر سيف الجزيرى فرصة محققة بـ"قلشة" غريبة.

وفى الدقيقة 79 دخل يوسف أسامة بدل مصطفى شلبي، وسامسون أكينولا بدلاً لسيف الجزيرى.

تشكيل الفريقين

يضم تشكيل المحلة كلاً من.. حراسة المرمى.. أحمد ميهوب، خط الدفاع.. معاذ الحناوى، مصطفى العش، محمود علاء، محمد جابر ، خط الوسط .. أحمد النادرى ، حميد ماو ، أحمد الشيخ، محمد " بازوكا" ، الهجوم .. جابريل أوروك، كريم مصطفى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عمر جابر، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي، خط الهجوم: سيف الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الشافي ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر و يوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.