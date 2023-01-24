شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وأفشة وكريستو وتاو على دكة الأهلي أمام البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم دكة الأهلي في مباراة البنك الأهلي الليلة في الدوري كلاً من : محمود كهربا ، على لطفي ، أيمن أشرف ،عمرو السولية ، محمد الضاوي "كريستو" ، محمد مجدي أفشة ، شادي حسين وبيرسي تاو ومحمد فخري.

وبذلك يعود لمباراة الأهلي، كل من بيرسي تاو وعمرو السولية بعد غيابهما مؤخراً للإصابة كما يجلس على الدكة كهربا الذي شارك أساسياً في مباراتي سموحة بالكأس والزمالك والدوري وسجل في هدفين في المباراتين.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة البنك ، كلاً من : محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويستضيف فريق الاهلى نظيره البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى عشرة لقاءات وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف، وفى المقابل يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 19.

وفاز الأهلى على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر البنك الأهلى من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

وقاد كولر الأهلى فى 19 مباراة، حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.