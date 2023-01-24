شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى والحضري يستقران على 4 حراس مرمى لودية الجابون والان مع تفاصيل الخبر
وتحدث ميكالي مع جهازه المعاون عن آخر الترتيبات للقاء الودى مع منتخب الجابون، فى إطار الاستعداد لمباراتي زامبيا فى الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى البطولة الأفريقية المجمعة المقرر إقامتها فى المغرب والتى يتأهل منها الثلاثة الأوائل الى أولمبياد باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره فى آسيا بالملحق والفائز يلحق بالمتأهلين.
وحضر الاجتماع كل من تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وبيدرو محلل الأداء ومحمود حرب المدير الإدارى وخالد سرحان المترجم.. واستقر ميكالى مع الحضرى على اختيار 4 حراس للمنتخب وسيتم الإعلان عنهم قبل المعسكر بأيام.
جاء الاجتماع للاطمئنان على الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب المقرر أن يقام فى الفترة من 30 يناير الجارى إلى 3 فبراير المقبل بالقاهرة.