شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى والحضري يستقران على 4 حراس مرمى لودية الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم اجتماعا مع جهازه المعاون للاطمئنان على الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب المقرر أن يقام فى الفترة من 30 يناير الجاري إلى 3 فبراير المقبل بالقاهرة.

وتحدث ميكالي مع جهازه المعاون عن آخر الترتيبات للقاء الودى مع منتخب الجابون، فى إطار الاستعداد لمباراتي زامبيا فى الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى البطولة الأفريقية المجمعة المقرر إقامتها فى المغرب والتى يتأهل منها الثلاثة الأوائل الى أولمبياد باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره فى آسيا بالملحق والفائز يلحق بالمتأهلين.

وحضر الاجتماع كل من تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وبيدرو محلل الأداء ومحمود حرب المدير الإدارى وخالد سرحان المترجم.. واستقر ميكالى مع الحضرى على اختيار 4 حراس للمنتخب وسيتم الإعلان عنهم قبل المعسكر بأيام.

وفي وقت سابق، عقد محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الأوليمبي، اجتماعا اليوم مع الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفنى وجهازه المعاون.

جاء الاجتماع للاطمئنان على الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب المقرر أن يقام فى الفترة من 30 يناير الجارى إلى 3 فبراير المقبل بالقاهرة.