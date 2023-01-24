شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن ومكرونة يقودان هجوم سموحة أمام بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز على استاد الإسكندرية بعد قليل، فى إطار ختام الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: محمود شبانة، أحمد جمال، أحمد عبد العزيز، أحمد عبد الرسول.

الوسط: محمد عصام، طارق علاء، دوكوا دودو، أحمد شوشة.

الهجوم: حسام حسن، محمد سعيد مكرونة.

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة، إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالى فى بطولة الدورى بعد الفوز فى آخر جولتين على طلائع الجيش وسيراميكا، ويأمل فى تحقيق الفوز أمام بيراميدز فى المباراة الأخيرة له فى القيادة الفنية لفريق سموحة، بعدما اتفق مع مجلس النادى على الرحيل بعد المباراة بسبب تصريحات فرج عامر رئيس النادى ضده.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 8 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.

فى المقابل، يسعى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق بيراميدز، فى مواصلة نتائجه الرائعة مع الفريق منذ توليه المسئولية خلفا لتاكيس جونياس، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز من أجل الضغط على فيوتشر الوصيف، وحذر اللاعبين من خطورة حسام حسن وبواتينج مهاجمى سموحة فى الهجمات المرتدة.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلهما، سجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكه 10 أهداف.