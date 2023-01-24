شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل تقنية الفار فى مباراة الزمالك والمحلة بالشوط الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعطلت تقنية الفيديو المساعد للحكم "الفار" في الشوط الثاني من مباراة الزمالك وغزل المحلة المقامة حاليا على استاد المحلة، وتشير نتيجتها إلى تأخر الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وأبلغ حكم اللقاء اللاعبين بتعطل التقنية، مع استمرار اللعب، وتم احتساب ضربة جزاء للزمالك لم يلجأ فيها الحكم لتقنية الفار بعد تعطلها.

ويضم تشكيل المحلة كلاً من حراسة المرمى.. أحمد ميهوب، خط الدفاع.. معاذ الحناوى، مصطفى العش، إيهاب سمير، محمود علاء، محمد جابر ، خط الوسط .. أحمد النادرى، حميد ماو، أحمد الشيخ، محمد "بازوكا"، الهجوم.. جابريل أوروك ، كريم مصطفى.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عمر جابر، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي، خط الهجوم: سيف الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الشافي ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر و يوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى هزيمتين، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف، فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 16.