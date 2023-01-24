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منسى وأسامة فيصل يقودان هجوم البنك الأهلى أمام الفريق الأحمر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير عبد العزيز، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الممتاز. 

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

 

خط الدفاع: محمود الجزار - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح.

 

خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - محمد هلال - محمود قاعود. 

 

خط الهجوم: ناصر منسي - أسامة فيصل. 

 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: أحمد صبحي - أحمد العش - محمد لعبة - أحمد سعيد - كريم بامبو - محمد بسيوني - موسى دياوارا - أحمد ياسر - فراس بن عايفية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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