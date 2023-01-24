شكرا لقرائتكم خبر عن منسى وأسامة فيصل يقودان هجوم البنك الأهلى أمام الفريق الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير عبد العزيز، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود الجزار - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح.

خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - محمد هلال - محمود قاعود.

خط الهجوم: ناصر منسي - أسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: أحمد صبحي - أحمد العش - محمد لعبة - أحمد سعيد - كريم بامبو - محمد بسيوني - موسى دياوارا - أحمد ياسر - فراس بن عايفية.