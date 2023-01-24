شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف وخالد عبد الفتاح ومروان عطية فى تشكيل الأهلي الأساسى أمام البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة البنك الأهلي فى الدوري الممتاز، ويضم التشكيل كلا من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، محمود متولي، رامي ربيعة، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، محمد شريف، مروان عطية، آليو ديانج، طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

وبذلك يشارك مروان عطية لأول مرة أساسياً مع الأهلي منذ انتقاله له في يناير الجاري، فيما يشارك خالد عبد الفتاح المُنضم في يناير الجاري أيضا أساسياً للمباراة الثانية، بعدما بدأ مباراة الزمالك السبت الماضي بالدوري التى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.

ووصلت حافلة الأهلي استاد القاهرة منذ قليل تمهيداً لخوض مباراة البنك في الدوري الممتاز الليلة، وفور وصول حافلة الأهلي قام الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بمُعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء.

ويلتقى فريق الأهلي نظيره البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى عشرة لقاءات وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف، وفى المقابل يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 19.

وفاز الأهلى على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر البنك الأهلى من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبى الفريق بالتركيز في مباراة البنك الأهلى، مؤكداً ضرورة مواصلة نغمة الانتصارات في الدوري لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين، لاسيما أن المباراة هي البروفة الأخيرة قبل سفر المارد الأحمر للمغرب لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها مطلع فبراير المقبل.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة إلتزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريق 8 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة ثم التعادل الايجابى مع سيراميكا والتعادل السلبى مع المصري ومن قبلهم التعادل مع فيوتشر، قبل أن يستفيق ويسترد القمة مستغلا تعثر الزمالك بالخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف والتعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق ومع الاتحاد السكندرى سلبياً بجانب الخسارة في القمة في الجولات الأخيرة.

وقاد كولر الأهلى فى 19 مباراة، حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.