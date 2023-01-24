شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يُنهى الشوط الأول متقدمًا على الزمالك بثنائية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة غزل المحلة والزمالك، التي تجمعهما حاليًا على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، بتقدم زعيم الفلاحين بهدفين دون رد.

مع بداية المباراة ضغط الزمالك وهدد مرمى المحلة بكرتين، وفى الدقيقة 7 مرر أحمد النادري كرة متقنة لـ أوروك الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء من فوق محمد عواد حارس المرمى لتسكن الشباك.

وفى الدقيقة 15 أنقذ محمد عواد مرماه من فرصة هدف ثانى محقق لغزل المحلة كاد أن يسجله أحمد الشيخ، بعدما انفرد به.

وفى الدقيقة 19 سجل أحمد النادرى الهدف الثانى لأرجنتين مصر، بعد تمريرة سحرية من أحمد الشيخ، بعدما مر بالكرة من بين قدمى أشرف روقا.

فى الدقيقة 31 حصل الزمالك على ضربة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء المحلة، نفذها أحمد زيزو بتمريرة لإمام عاشور، الذى سددها على المرمى وتصدى لها الحارس أحمد ميهوب ببراعة.

فى الدقيقة 35 أجرى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك أول التعديلات بخروج مصطفى الزنارى ودخول نبيل عماد دونجا.

وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول سجل مصطفى شلبى هدف للزمالك إلا إنه لم يحتسب بسبب تسلل اللاعب، كما أهدر سيف الجزيرى فرصة هدف محقق فى نهاية الشوط.

يضم تشكيل المحلة كلاً من.. حراسة المرمى.. أحمد ميهوب، خط الدفاع.. معاذ الحناوى، مصطفى العش، محمود علاء، محمد جابر ، خط الوسط .. أحمد النادرى ، حميد ماو ، أحمد الشيخ، محمد " بازوكا" ، الهجوم .. جابريل أوروك، كريم مصطفى.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عمر جابر، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي، خط الهجوم: سيف الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الشافي ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر و يوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى هزيمتين، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف، فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 16.