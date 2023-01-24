شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضا بوبو يفوز بجائزة رجل مباراة فيوتشر والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر على جائزة رجل مباراة فريقه أمام المصرى فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1، وجمعتهما منذ قليل على استاد السويس ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم محمد رضا "بوبو" لاعب فريق فيوتشر لفريقه فى الدقيقة 49 بينما تمكن مروان حمدى مهاجم فريق المصرى البورسعيدى من إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 61.

بهذه النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة بينما حصد فريق فيوتشر المركز الثانى برصيد 31 نقطة.

وشهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق المصرى البورسعيدى عن طريق مروان حمدى وإلياس الجلاصى، بينما هجمات فيوتشر عن طريق مروان محسن وعبد الكبير الوادى.

وجاء تشكيل فريق المصرى بقيادة حسام حسن كالتالى..

حراسة المرمى: محمود جاد

رباعي خط الظهر: عمرو سعداوي، محمد دبش، عماد بو بكر، إسلام أبو سليمة وأسامة الجزار

خط الوسط: إيزي إيميكا، إلياس جلاسى، وعبد الرحيم دغموم

الهجوم: أنتوني أكوبوتو ومروان حمدي

بينما خاص فريق فيوتشر بقيادة على ماهر بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمود عبدالرحيم " جنش " .

خط الدفاع .. باسم علي - محمود مرعي - محمود شعبان - جوزيف جوناثان .

خط الوسط .. غنام محمد - مهند لاشين - محمد رضا - علي زعزع .

الهجوم .. عبدالكبير الوادي - مروان محسن .

وتعادل فيوتشر مع المصري بهدف لكل فريق، حيث أحرز بوبو هدف فريقه الوحيد.

وفاز بوبو بالجائزة للمرة الثانية في الموسم، والعاشرة بشكل عام لنادي فيوتشر.