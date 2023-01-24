شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يطيح بدجلة من كأس مصر.. وخروج القناة وإيسترن والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق السكة الحديد فى التأهل لدور الـ64 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على وادى دجلة بركلات الترجيح 4 / 3، بعد انتهاء الوقت الأصلى بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات الدور الثالث التمهيدى من كأس مصر.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، سجل هدف دجلة اللاعب عمر عدلي، وتعادل مصطفى عبدالوهاب للسكة الحديد.

ومن المقرر أن يواجه السكة الحديد نظيره زد الذي أطاح بفريق الإنتاج الحربى، في الدور المقبل على ملعب السكة.

وتأهل أيضا فريق بتروجت بقيادة سيد عيد لدور الـ64 ببعد الفوز على فريق القناة بهدف نظيف، كما خرج إيسترن كومباني من كأس مصر بعد الهزيمة من فريق ألو إيجيبت أحد فرق الدرجة الثالثة بهدفين نظيفين.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في كأس مصر كالتالي..

السكة الحديد 1 /1 وادي دجلة " 4/ 3" ركلات الجزاء

القناة 0 /1 بتروجت

إيسترن كومبانى 0 /2 ألو إيجيبت

الإنتاج الحربى 0 /0 زد "4 /5" ركلات الجزاء

النجوم 1 /0 النصر

المرج 2 /0 جمهورية شبين

بورتو 3 /0 السرو

كيما أسوان 0 /0 الجونة "5/ 4" ركلات الجزاء