شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر ونيمار يقودان تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذى سيخوض به الأبيض مباراة غزل المحلة المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عمر جابر .

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي .

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الشافي ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر و يوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.