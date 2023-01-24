شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الزمالك يضغط والمحلة يتقدم بهدف لجابريل أوروك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة غزل المحلة والزمالك، التى تجمعهما حاليًا على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، بتقدم زعيم الفلاحين بهدف دون رد.

مع بداية المباراة ضغط الزمالك وهدد مرمى المحلة بكرتين، وفى الدقيقة 7 مرر أحمد النادرى كرة متقنة لـ أوروك، الذى سدد كرة من خارج منطقة الجزاء من فوق محمد عواد حارس المرمى لتسكن الشباك.

يضم تشكيل المحلة كلاً من.. حراسة المرمى.. أحمد ميهوب، خط الدفاع.. معاذ الحناوى، مصطفى العش، محمود علاء، محمد جابر ، خط الوسط .. أحمد النادرى ، حميد ماو ، أحمد الشيخ، محمد " بازوكا" ، الهجوم .. جابريل أوروك، كريم مصطفى.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عمر جابر، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي، خط الهجوم: سيف الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الشافي ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر و يوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى هزيمتين، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف، فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 16.