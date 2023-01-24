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جبريل أورويك يتقدم لغزل المحلة على الزمالك في الدقيقة 5

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القاهرة - سامية سيد - تقدم جبريل أورويك مهاجم فريق غزل المحلة لفريقه بمرمى الزمالك في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد المحلة، ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل فريق غزل المحلة يضم كلا من :

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، مصطفى العش ،  محمود علاء ، محمد جابر . 

خط الوسط .. أحمد النادرى ، حميد ماو ، أحمد الشيخ ، محمد " بازوكا ".

الهجوم .. جابريل أوروك ، كريم مصطفى .

وبينما ضم تشكيل الزمالك كلا من: 

 

حراسة المرمى: محمد عواد.

 

خط الدفاع: مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عمر جابر .

 

خط الوسط:  محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - سيد عبد الله "" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي .

 

خط الهجوم: سيف الجزيري.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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