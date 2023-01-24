شكرا لقرائتكم خبر عن جبريل أورويك يتقدم لغزل المحلة على الزمالك في الدقيقة 5 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم جبريل أورويك مهاجم فريق غزل المحلة لفريقه بمرمى الزمالك في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد المحلة، ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
وجاء تشكيل فريق غزل المحلة يضم كلا من :
حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .
خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، محمود علاء ، محمد جابر .
خط الوسط .. أحمد النادرى ، حميد ماو ، أحمد الشيخ ، محمد " بازوكا ".
الهجوم .. جابريل أوروك ، كريم مصطفى .
وبينما ضم تشكيل الزمالك كلا من:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عمر جابر .
خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي .
خط الهجوم: سيف الجزيري.