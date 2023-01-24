شكرا لقرائتكم خبر عن المشجعون يلتقطون صورا تذكارية مع لاعبى الزمالك قبل لقاء المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط عدد من مشجعى نادى الزمالك، الصور التذكارية مع لاعبى النادى، وذلك قبل خوض لقاء صعب اليوم الثلاثاء، الموافق 24 يناير الجارى، عندما يحل نادى الزمالك ضيفاً على غزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم، بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى والمقرر إقامتها باستاد المحلة فى الخامسة مساءً.

وحرص عدد من المتواجدين بفندق إقامة فريق الزمالك قبل ساعات من المباراة، على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى هزيمتين، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف، فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 16.