شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 1/1 يحسم مباراة المصرى وفيوتشر بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة فريقى المصرى البورسعيدى وفيوتشر في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد السويس ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
تقدم محمد رضا " بوبو " لاعب فريق فيوتشر لفريقه في الدقيقة 49 بينما تمكن مروان حمدى مهاجم فريق المصرى البورسعيدى من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 61 .
وبهذة النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة بينما حصد فريق فيوتشر المركز الثانى برصيد 31 نقطة .
وشهد أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق المصرى البورسعيدى عن طريق مروان حمدي و إلياس الجلاصى ،بينما هجمات فيوتشر عن طريق مروان محسن و عبدالكبير الوادى .
وجاء تشكيل فريق المصري بقيادة حسام حسن كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جاد
رباعي خط الظهر: عمرو سعداوي، محمد دبش، عماد بو بكر، إسلام أبو سليمة وأسامة الجزار
خط الوسط: إيزي إيميكا، إلياس جلاسى، وعبد الرحيم دغموم
الهجوم: أنتوني أكوبوتو ومروان حمدي
بينما خاص فريق فيوتشر بقيادة على ماهر بتشكيل يضم كل من :
حراسة المرمى .. محمود عبدالرحيم " جنش " .
خط الدفاع .. باسم علي - محمود مرعي - محمود شعبان - جوزيف جوناثان .
خط الوسط .. غنام محمد - مهند لاشين - محمد رضا - علي زعزع .
الهجوم .. عبدالكبير الوادي - مروان محسن .