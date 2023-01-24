شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 1/1 يحسم مباراة المصرى وفيوتشر بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة فريقى المصرى البورسعيدى وفيوتشر في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد السويس ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

تقدم محمد رضا " بوبو " لاعب فريق فيوتشر لفريقه في الدقيقة 49 بينما تمكن مروان حمدى مهاجم فريق المصرى البورسعيدى من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 61 .

وبهذة النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة بينما حصد فريق فيوتشر المركز الثانى برصيد 31 نقطة .

وشهد أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق المصرى البورسعيدى عن طريق مروان حمدي و إلياس الجلاصى ،بينما هجمات فيوتشر عن طريق مروان محسن و عبدالكبير الوادى .

وجاء تشكيل فريق المصري بقيادة حسام حسن كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

رباعي خط الظهر: عمرو سعداوي، محمد دبش، عماد بو بكر، إسلام أبو سليمة وأسامة الجزار

خط الوسط: إيزي إيميكا، إلياس جلاسى، وعبد الرحيم دغموم

الهجوم: أنتوني أكوبوتو ومروان حمدي

بينما خاص فريق فيوتشر بقيادة على ماهر بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمود عبدالرحيم " جنش " .

خط الدفاع .. باسم علي - محمود مرعي - محمود شعبان - جوزيف جوناثان .

خط الوسط .. غنام محمد - مهند لاشين - محمد رضا - علي زعزع .

الهجوم .. عبدالكبير الوادي - مروان محسن .