شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة لا يخشون أحدا.. منتخب اليد يتحدى أصحاب الأرض فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لرجال كرة اليد تحديا قويا أمام السويد فى تمام التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء، فى إطار ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ 28 المقامة فى بولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

يسعى منتخب اليد لتحقيق إنجاز قوى فى لقاء غد بدخول المربع الذهبى والتفوق على السويد مثلما نجح فى تحقيق الفوز فى آخر مواجهة جمعتهما بنتيجة 27 / 22 فى أولمبياد طوكيو الأخيرة التى حصد خلالها الفراعنة المركز الرابع.

وجاءت مواجهة الفراعنة للسويد، فى ظل صعود منتخبنا الوطنى كثانى المجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام نظيره الدنمارك بنتيجة 30 / 25 بآخر مواجهاته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم.

واستطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 السبت فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى مبكرا.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33 / 28.

كما استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية.