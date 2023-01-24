شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعاقد مع لاعب وسط بلدية المحلة لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع السيد أبو أمنة لاعب خط وسط بلدية المحلة لمدة خمسة مواسم لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع اللاعب علي التعاقد في حضور العميد أيمن المصري مدير الكرة للطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ومصطفى الشامي رئيس نادى بلدية المحلة وحمادة علوي مدير الكرة بالفريق المحلاوي.

ويستعد الطلائع لمواجهة أسوان المقرر لها الثالثة إلا ربع عصر الجمعة المقبلة على استاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل الطلائع مع سيراميكا سلبياً في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

وأعلن نادى طلائع الجيش التعاقد مع الثلاثى محمود وادى، مهاجم نادى بيراميدز، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر لتدعيم هجوم فريق الكرة بالنادى، كما حصل الطلائع على خدمات فريد شوقى، لاعب وسط النادى المصرى، على سبيل الإعارة، وأحمد مسعود حارس مرمى الفريق البورسعيدى، فى صفقة انتقال حر، كما استعاد الطلائع جهود حارسه محمد شعبان بعد انتهاء إعارته لحرس الحدود.

ووقع الثلاثى محمود وادى وفريد شوقى وأحمد مسعود، على عقود الانتقال إلى صفوف طلائع الجيش في حضور العميد أيمن المصرى مدير الكرة بالنادي.

وجاء انضمام هؤلاء اللاعبين الثلاثة لصفوف الطلائع فى إطار حرص إدارة النادى على مواصلة تدعيم صفوف فريق الكرة بالعناصر المميزة، وفقا لاختيارات محمد يوسف المدير الفني للفريق، الذي يسعى جاهداً إلى تكوين مجموعة جيدة ومميزة هذا الموسم لتحقيق النتائج المرجوة بما يتناسب مع طموحات إدارة النادى.