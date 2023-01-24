الامارات | بعد توقف قدمه.. غاريث بيل يتحول لممارسة لعبة تدر أموالاً (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نجم ريال مدريد السابق الويلزي غاريث بيل أنه سيشارك في أول بطولة احترافية للغولف الشهر المقبل بعد أسبوعين فقط من اعتزاله كرة القدم.

وذكر موقع "سبورت بايبل" البريطاني أن غاريث بيل الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات صدم المشجعين أمس الإثنين بإعلان مشاركته في بطولة احترافية للغولف الشهر المقبل.

وأوضح الموقع أن غاريث بيل وبعد توقف قدمه عن ركل كرة القدم بقراره الاعتزال فقد تحول إلى استخدام يده من خلال ممارسة الغولف بشكل رسمي إذ كانت البداية بالهواية وفي طريقه حالياً للاحتراف.

وتقام بطولة العولف المرتقبة التي سيشارك فيها غاريث بيل في بيبل بيتش بولاية كاليفورنيا ويحصل فيها الفائز على جائزة ضخمة تبلغ 9 ملايين دولار (7.3 مليون جنيه إسترليني).

وكان بيل يتقاضى نحو 33 مليون دولار سنويا عندما كان لاعبا في ريال مدريد الذي انتهى عقده معه الموسم المنصرم، وقد فقد أكثر من 95% من هذا الراتب في انتقاله إلى فريق لوس أنجلوس في الدوري الأميركي قبل أن يعتزل كرة القدم نهائياً بعمر 33 سنة وراتبه الأخير مع النادي الأميركي 1.5 مليون دولار رغم شهرته الكبيرة.