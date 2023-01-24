شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهاجم الزمالك بـ جابريل أوروك وكريم مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقى جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض مباراة الزمالك بعد قليل على استاد المحلة ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل يضم كلا من :

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، إيهاب سمير ، محمود علاء ، محمد جابر .

خط الوسط .. أحمد النادرى ، حميد ماو ، أحمد الشيخ ، محمد " بازوكا ".

الهجوم .. جابريل أوروك ، كريم مصطفى .

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك وغزل المحلة إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة عبد العزيز السيد، ويعاونه سامي هلهل ويوسف البساطي مساعدين، ومحمد العتباني حكم رابع، بجانب محمد الشناوي حكم فيديو، وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى هزيمتين، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف، فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 16.