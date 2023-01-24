شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها كلاتنبرج غاضب من شكاوى الأندية ويدرس الاستقالة من لجنة الحكام، ميدو يطلب دعم الإسماعيلى بـ5 صفقات قبل غلق باب القيد الشتوى.

كلاتنبرج غاضب من شكاوى الأندية ويدرس الاستقالة من لجنة الحكام

كشف مصدر باتحاد الكرة أن مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام، أبدى حزنه الشديد من شكاوى الأندية من مستوى الحكام خلال الفترة الماضية رغم خطة التطوير التى بدأها منذ فترة.

ميدو يطلب دعم الإسماعيلى بـ5 صفقات قبل غلق باب القيد الشتوى

طلب أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى من مسئولى ناديه سرعة دعم الدراويش بخمس صفقات جديدة قبل غلق باب القيد الشتوى نهاية يناير الجارى، وذلك ضمن خطة تصحيح مسار الفريق.

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل صرف مكافأة التعادل أمام المصرى البورسعيدى للاعبى الفريق، وذلك لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك اليوم فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جماهير الزمالك تغادر لمدينة المحلة لمؤازرة الفريق أمام زعيم الفلاحين.. صور

غادرت القاهرة، منذ قليل، الحافلات التى خصصها مجلس إدارة نادى الزمالك لنقل الجماهير إلى مدينة المحلة لمؤازرة الفريق فى لقاء غزل المحلة المقرر له فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

61 دولة تؤكد مشاركتها فى الدورى العالمى للكاراتيه بالقاهرة

أكدت 61 دولة مشاركتها فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه البريميرليج المقرر إقامتها خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجارى بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى.