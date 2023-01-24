شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتصدر.. ترتيب دورى سوبر السلة رجال بعد الجولة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد كرة السلة عن ترتيب دورى السوبر رجال بعد انتهاء منافسات الجولة الثامنة، والتى أقيمت أمس على ملاعب الأندية للفرق أصحاب المراكز من الأول الى الثامن.

ويتصدر الأهلى ترتيب فرق الدورى برصيد 16 نقطة بتحقيق العلامة الكاملة والفوز فى كل المباريات التى خاضها، ويحل الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى برصيد 15 نقطة بالخسارة فى مباراة واحدة.

ويأتى الزمالك فى المركز الثالث بـ13 نقطة بعد الخسارة فى 3 مباريات، ثم طلائع الجيش رابعا بفارق نقطة عن الزمالك، ويليه فى المركز الخامس بنفس الرصيد 12 نقطة.

ويقع سموحة فى المركز السادس برصيد 10 نقاط ثم سابعا ب9 نقاط وهو نفس رصيد التأمين الذى يقع فى فى قاع ترتيب الدورى.

من ناحية أخرى يدخل منتخب سيدات السلة معسكر مغلق اليوم استعدادا لتصفيات المنطقة الخامسة الافريقية التى تقام بأوغندا الشهر المقبل.