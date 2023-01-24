شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين المصرى وفيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى المصرى البورسعيدى وفيوتشر فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على استاد السويس ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق المصرى البورسعيدى عن طريق مروان حمدى وإلياس الجلاصى بينما هجمات فيوتشر عن طريق مروان محسن وعبد الكبير الوادى.

وجاء تشكيل فريق المصرى بقيادة حسام حسن كالتالى..

حراسة المرمى: محمود جاد

رباعي خط الظهر: عمرو سعداوي، محمد دبش، عماد بو بكر، إسلام أبو سليمة وأسامة الجزار

خط الوسط: إيزي إيميكا، إلياس جلاسى، وعبد الرحيم دغموم

الهجوم: أنتوني أكوبوتو ومروان حمدي

بينما خاص فريق فيوتشر بقيادة على ماهر بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمود عبدالرحيم " جنش " .

خط الدفاع .. باسم علي - محمود مرعي - محمود شعبان - جوزيف جوناثان .

خط الوسط .. غنام محمد - مهند لاشين - محمد رضا - علي زعزع .

الهجوم .. عبدالكبير الوادي - مروان محسن .