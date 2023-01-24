شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: إنبى يحتاج صفقات كبيرة وأريد عناصر جاهزة والان مع تفاصيل الخبر
وقال طلعت يوسف، فى تصريحات إذاعية، "أشعر بالتعب بعد تدريبى إنبى بسبب موقف الفريق، وأحتاج تعاقدات كبيرة وعديدة، وأريد عناصر جاهزة قادرة على اللعب فى الدورى الممتاز".
وأضاف: "ينقصنا اللاعبين أصحاب الخبرات من أجل تعديل موقف الفريق فى جدول ترتيب الدورى، وأعتقد أن هذا الأمر سيتم حسمه غدا".
وانتهت مباراة فاركو وإنبى الأخيرة بفوز الفريق البترولى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيد إنبي للنقطة 13 فى المركز 15 ويتوقف رصيد فاركو عن النقطة 13 في المركز 13.
جاءت المباراة فى مجملها هادئة بين الفريقين ونجح حارسا مرمى الفريقين فى الزود عن مرماهما حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، إوحتى الدقيقة 90+5 بعد احتساب ضربة جزاء لصالح إنبي احتسبها الحكم محمد يوسف وتصدى لها على فوزي وأحرز هدفاً لتنتهي المباراة بفوز إنبي بهدف نظيف.
وكانت تلك المواجهة هي الثالثة بين الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز والرابعة بعد تقابل الفريقين من النسخة الماضية من كأس الرابطة.