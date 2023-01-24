شكوك حول لحاق إسلام صلاح وديلسون كامونى بأسوان أمام الطلائع

القاهرة - سامية سيد - يحاول الجهاز الطبى لفريق أسوان تجهيز المدافع إسلام صلاح، ورأس الحربة ديلسون كامونى، للحاق بمباراة الطلائع المقرر لها الجمعة المقبل بالدورى.

ويتدرب الطلائع استعداداً لمواجهة أسوان فى الثالثة إلا ربع عصر الجمعة المقبل على استاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

بينما تلقى نادى أسوان إخطارا من اتحاد الكرة بوقف القيد الشتوى فى أيامه الأخيرة بسبب المديونية المتراكمة على النادى، وعدم القدرة على جدولة هذه المديونية.

وأكد أيمن الرمادى المدير الفنى لنادى أسوان، أنه غير قادر على مواصلة العمل مع أبناء الجنوب فى ظل الظروف المادية الصعبة التى يمر بها النادى، وقال الرمادي في مداخلة إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: النادى غير قادر على توفير الحد الأدنى من الإمكانات وألتمس لهم العذر لكننى غير قادر على العمل فى هذه الأجواء.