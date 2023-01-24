شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب اليد تصل العاصمة السويدية لمواجهة أصحاب الأرض ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت، اليوم، بعثة منتخبنا الوطنى المصرى الأول للرجال لكرة اليد إلى مدينة العاصمة السويدية ستوكهولم قادمة من مدينة مالمو، بعد انتهاء مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم فى نسختها الـ28 للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها بولندا والسويد فى الفترة من 11 الى 28 يناير 2023.

تقام مباراة منتخب لكرة اليد مع منتخب السويد فى تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة غدا الأربعاء فى إطار مباريات دور ربع النهائى لبطولة العالم.

وتفوق منتخب مصر لكرة اليد فى آخر مواجهة جمعته بنظيره السويدى فى أولمبياد طوكيو بنتيجة 27 / 22 فى النسخة التى حصد فيها الفراعنة المركز الرابع.